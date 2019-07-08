Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştü
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Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştü

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştü, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, İran, Politika
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