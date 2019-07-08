Kılıçdaroğlu, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ile görüştü
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İran
İslam Cumhuriyeti Türkiye
Büyükelçisi Mouhammad Farazmand ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz eşlik etti.
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