Kılıçdaroğlu: "İslam Dünyasında Neden Kan Akıyor"
7 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesinin açılış törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesinin açılış törenine katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:44 Kaynak: AA
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