Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "İslam Dünyasında Neden Kan Akıyor"

Kılıçdaroğlu: "İslam Dünyasında Neden Kan Akıyor"

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesinin açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çat Belediyesi İslam Eserleri Müzesinin açılış törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:44 Kaynak: AA

Çat Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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