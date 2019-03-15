Kılıçdaroğlu: İslamofobinin Büyütülmesi Karşısında Çaresizliği Kabul Etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük terör suçu işlendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Camide namaz kılanlara teröristler ateş açtı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp barış içinde yaşamaya çağırıyoruz" dedi.



ANKARA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor

Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

Yıldız Ragbi Oyuncusu Cami Saldırısına Gözyaşları İçinde Tepki Gösterdi!

Son Dakika! Bütçe Açığı Şubat Ayında 16,8 Milyar TL Oldu