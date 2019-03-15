Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: İslamofobinin Büyütülmesi Karşısında Çaresizliği Kabul Etmiyoruz

Kılıçdaroğlu: İslamofobinin Büyütülmesi Karşısında Çaresizliği Kabul Etmiyoruz

36 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu: İslamofobinin Büyütülmesi Karşısında Çaresizliği Kabul Etmiyoruz, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısıyla ilgili, "İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük terör suçu işlendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Camide namaz kılanlara teröristler ateş açtı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyoruz. Bu konuda batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, İslam ülkelerini kendi aralarındaki çatışmaları sonlandırıp barış içinde yaşamaya çağırıyoruz" dedi. 

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:23 Kaynak: DHA

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