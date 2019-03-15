Kılıçdaroğlu: "İslamofobinin, Nefret Dilinin Büyütülmesi Karşısında Çaresizliği Kabul Etmiyor,...
41 dakika önce
Kılıçdaroğlu: "İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyor, batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, çağırıyoruz.
Kılıçdaroğlu: "İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyor, batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, çağırıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:21 Kaynak: AA
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