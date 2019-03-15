Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "İslamofobinin, Nefret Dilinin Büyütülmesi Karşısında Çaresizliği Kabul Etmiyor,...

Kılıçdaroğlu: "İslamofobinin, Nefret Dilinin Büyütülmesi Karşısında Çaresizliği Kabul Etmiyor,...

41 dakika önce

Kılıçdaroğlu: "İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyor, batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, çağırıyoruz.

Kılıçdaroğlu:
Kılıçdaroğlu: "İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyor, batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, çağırıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Politika
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