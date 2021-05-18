Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır

18.05.2021 15:06
Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırı asla kabul edilemez. İsrail'in yaptığı bir katliamdır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırı asla kabul edilemez. İsrail'in yaptığı bir katliamdır. Filistin'in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması en büyük arzumuzdur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "İsteriz ki dünyada savaşlar olmasın, kadınlar, çocuklar ölmesin. Mescidi Aksa'da Filistinlilere yapılan saldırı asla kabul edilemez. Saldırı, sonraki süreçte de devam etti. 300'e yakın insan hayatını kaybetti. İsrail'in yaptığı bir katliamdır. Neden bu çatışmayı engellemiyorlar, neden katliamı engellemiyorlar? Orada ölen her çocuğun sorumlusu bütün dünyada yaşayan insanlığı ilgilendirir. Filistinliler işgal edilen topraklarını geri almak, bağımsız bir devlet olmak istiyor, bu onların en tabi hakları. Beni üzen; İslam dünyasındaki parçalanma, kendi ülkesinde barıştan söz edip Filistin'de yapılan katliama sessiz kalan dünya, BM'nin bu konuda gerekli çabayı göstermemesi. Biz Filistin halkı ile dayanışmamızı sürdürüyoruz. Filistin bağımsızlık mücadelesini verirken bizim gençlerimiz de oradaydı, gençlerimizden bazılarının mezarları halen daha Filistin'de. Filistin ile tarihi bağlarımız var. Filistin'in bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması en büyük arzumuzdur" dedi.

'AVM'LER AÇIK, ÇAY BAHÇELERİ KAPALI'Kılıçdaroğlu, vatandaşların derin kaygılar içinde bir çıkış aradıklarını kaydederek, "Biliyorum milyonlar geçinemiyor, sorun var mutfaklarda. Biliyorum esnaf kan ağlıyor. Milyonlarca evde işsizlerimiz var. Bütün bunlar olurken yapılan israfa isyan ediyorsunuz, bunu da biliyorum. Biliyorum, kapanma sonrası bile aldıkları kararların ne kadar dengesiz olduğu ortaya çıktı. AVM'ler açık, çay bahçeleri kapalı. Biliyorum pandemi döneminde, 2020'nin ilk 9 ayında 107 bin hanenin elektriği kesildi. Benim görevim sizlere doğruları anlatmak. Biz daha önce defalarca söyledik. 'Esnaf ve ticaret erbabına her ay 4 bin TL gelir desteği verin' dedik. 'Kapanmadan en çok etkilenen yeme, içme sektörüne kaynak aktarın' dedik. Aktardıkları kaynak kirasına, doğal gaz faturasına yetmiyor" diye konuştu.'NEREDEN ÇIKTI BU YERALTI ÇETELERİ'Kılıçdaroğlu, herkesin evinde huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi vaat ettiğini belirterek, "'Kimliği şöyleymiş', 'inancı böyleymiş' bu ayrımı yapmayacağız, 83 milyonu kucaklayan, herkese eşit hizmet götüren, işsizlik ile mücadele eden, herkesin evinde huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. İktidar olduğumuzda ilk 6 ayda göreceksiniz, Türkiye'ye huzur gelecek, barış gelecek, kimse kimliğinden ötürü, inancından, yaşam tarzından ötürü sorgulanmayacak, herkesi kucaklayacağız. Benim bu millete bir sözüm var; iktidar olduğumuzda FETÖ'nün ve mafyanın siyasi ayağını çıkaracağım. Biz güzel bir dünyada yaşamak istediğimizi söyledik. Kendi ülkemizde de huzur içinde yaşamak istiyoruz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, nasıl olur da yer altı dünyasının çeteleri ile el ele kol kola gezer. Bir ekonomik çeteler bir de yer altı çeteleri var. Nereden çıktı bu yer altı çeteleri? Bir gerçek ortaya çıktı, Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortayı ortaya çıktı. Şimdi diyecekler ki 'mafya nasıl olur da üçüncü ortak olur, böyle şey olur mu?' Bu milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bir bakan getirdiler, Ticaret Bakanı. Geldi koltuğuna oturdu, başladılar dezenfektan satmaya. Suçtur bu; ama kim suçu dinleyecek ki. Şimdi araştırma önergesi vereceğiz bu bakan ile ilgili. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi ve adaleti getireceğiz" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İsrail, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: İsrail'in yaptığı bir katliamdır - Son Dakika


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