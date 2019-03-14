Kılıçdaroğlu: İşsizlik Türkiye'nin en temel sorunlarından birisidir

Kılıçdaroğlu, "İşsizliği önlemenin bilinen tek yolu var, o da üretmek.

Kılıçdaroğlu, "İşsizliği önlemenin bilinen tek yolu var, o da üretmek. Üretirseniz herkesin işi, aşı olur, her evde huzur olur, herkesin saygınlığı artar." dedi.

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