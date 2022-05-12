KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika
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KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'A GELDİ

12.05.2022 18:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanlanmasının ardından uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun üç davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanlanmasının ardından uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Yolları'nın TK2159 sefer sayılı uçağıyla 18.00'da İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından karşılandı. Basın mensuplarına açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, havalimanından CHP İl Başkanlığı'na hareket etti.

Kılıçdaroğlu'nun saat 19.00'da CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklama yapması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'A GELDİ
KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'A GELDİ
KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'A GELDİ
KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'A GELDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika


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