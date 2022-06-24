"Adaleti getireceğiz, adaletin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Beraber yürüdük adalet için. O zaman adaleti sağlarken. Adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu İstanbul'a hizmette 3 yıl programında konuştu - Son Dakika

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