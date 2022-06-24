Kılıçdaroğlu İstanbul'a hizmette 3 yıl programında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu İstanbul'a hizmette 3 yıl programında konuştu

24.06.2022 14:51
Kılıçdaroğlu İstanbul'a hizmette 3 yıl programında konuştu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'İstanbul'a Hizmette 3 Yıl' programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Adaleti sağlarken, adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız." dedi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'İstanbul'a Hizmette 3 Yıl' programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Adaleti sağlarken, adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'İstanbul'a Hizmette 3 Yıl' programı düzenlendi. Programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen, Millet İttifakı parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da yaptıklarını kürsüye çıkarak anlattı. Programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşma yaptı.

"HİÇ KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Demokrasi olacak dedik. Demokrasi olacak ülkemizde, herkes düşüncesini özgürce ifade edecek. Hiç kimse sabahın 6'sında evine baskın yapılacak mı diye düşünmeyecek. Demokrasi olmadığını biliyoruz. Büyük baskılar olduğunu biliyoruz. Kadın erkek eşitliğinin olmadığını biliyoruz. Bir tek imzayla parlamentonun iradesinin gasbedildiğini, İstanbul Sözleşmesi'nin durdurulduğunu biliyoruz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet iktidarında biz yeni bir hedef ortaya koyacağız. Merkezle yerel yönetim arasında sağlıklı bir denge kuracağız. Yerel yönetimlerin kaynaklarını güçlendireceğiz. Otopark sorunu var. Ne için yapıyoruz? Taşıt araçlarının vergisini kim alıyor? Merkez hükümet alıyor. Taşıt alım vergisi merkezi hükümet, aynı merkezi hükümet geriye dönüp diyor ki 'Otopark sorununu neden çözmediniz?" vergiyi sen alıyorsun. Biz taşıt alım vergisini, motorlu taşıtlar vergisini de benzer vergileri yerel yönetimlere devredeceğiz. Yerel yönetimler daha güçlü olacak" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Adaleti getireceğiz, adaletin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Beraber yürüdük adalet için. O zaman adaleti sağlarken. Adaletsizlik yapanları asla unutmayacağız.


YORUMLAR
500
İstanbul'da geçen 3 yılını değerlendiren İmamoğlu, Erdoğan'ın 28 yıl önceki sözleriyle sitem etti! İstanbul'da geçen 3 yılını değerlendiren İmamoğlu, Erdoğan'ın 28 yıl önceki sözleriyle sitem etti! Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin 'Hizmette 3. Yıl' sunumunda konuştu Açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin 'Hizmette 3. Yıl' sunumunda konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu İstanbul'a hizmette 3 yıl programında konuştu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:29:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu İstanbul'a hizmette 3 yıl programında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement