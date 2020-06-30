Kılıçdaroğlu: "İstanbul Şehir Üniversitesi niye kapatıldı"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:03 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'İstanbul Şehir Üniversitesi niye kapatıldı' - Son Dakika
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