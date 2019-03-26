Kılıçdaroğlu: İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "25 yıldır aynı zihniyet İstanbul'u yönetiyor.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "25 yıldır aynı zihniyet İstanbul
'u yönetiyor. İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler. Yeşil alan, çocukların oynayacağı bir alan bırakmadılar." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:42
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