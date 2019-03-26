Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "25 yıldır aynı zihniyet İstanbul'u yönetiyor.

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "25 yıldır aynı zihniyet İstanbul'u yönetiyor. İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler. Yeşil alan, çocukların oynayacağı bir alan bırakmadılar." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:42 

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Ekonomi
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