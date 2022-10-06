Kılıçdaroğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle, şehitlerimizi rahmetle anıyor, kurtuluş coşkusu yaşayan İstanbul halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geldikleri gibi gittiler." ifadelerini kullandı.
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