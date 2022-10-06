Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle, şehitlerimizi rahmetle anıyor, kurtuluş coşkusu yaşayan İstanbul halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geldikleri gibi gittiler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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