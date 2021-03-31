Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977)" sergisinin açılışına katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977)" sergisinin açılışına katıldı

31.03.2021 12:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1973 ve 1977 yıllarında İstanbul'da belediye başkanlığı yapan Ahmet İsvan'ın görev yaptığı döneme ait seçkilerin yer aldığı "İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977)" sergisinin açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1973 ve 1977 yıllarında İstanbul'da belediye başkanlığı yapan Ahmet İsvan'ın görev yaptığı döneme ait seçkilerin yer aldığı "İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977)" sergisinin açılışına katıldı.

İsvan'ın başkanlığı döneminde kurduğu İBB'nin Saraçhane'deki Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, tarihe ve insana duyulan saygınlığın bu sergiyle dile getirildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bu yöndeki çabasından dolayı kutlayarak, "Bir kente hizmet eden insanları anmak, onları unutturmamak ve gelecek kuşaklara o değerleri, o insanların yaptıklarını aktarmak için bu tür çabalar büyük bir fırsattır. Cumhuriyet tarihimizi yeteri kadar çocuklarımıza anlatabildik mi? İstanbul'un tarihini, Cumhuriyet döneminde İstanbul'a yapılanları yeteri kadar çocuklarımıza aktarabildik mi? Bu tür çabalar geçmişte yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Yalova'daki evinde iki kez ziyaret ettiği Ahmet İsvan'daki heyecanı ve sevgiyi asla unutmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, anılarını dinlediğini, en çok anılarını yazmasını arzu ettiğini, bunu da İsvan'a söylediğini anlattı.

İstanbul'a hizmet etmenin farklı bir şey olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Farklı bir anlamı, farklı bir ağırlığı vardır İstanbul'a hizmet etmenin. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'u yönetmek, belediye başkanı olarak yönetmek çok farklı bir şeydir. Bir metropolü yönetmek devasa sorunları kucaklamak demektir. Var olan sorunlara çözüm üretmek demektir. Onun attığı adımların bugün sürdürülebilir olması, zamanında o adımların ne kadar doğru atıldığının da bir başka karinesidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hizmet eden çok sayıda belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, bu kentte hizmet eden bütün belediye başkanlarının şükranla anılması, onların hizmetlerinin unutulmayarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'nun da elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini, ön yargılardan arınmış olarak bunu yapmasının İstanbullulara güven verdiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, kente büyük hizmetleri olan Ahmet İsvan'a da Allah'tan rahmet diledi.

"Sergimiz rahmetli İsvan'ın şehrimize yaptığı hizmetleri yansıtıyor"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ahmet İsvan'ın "halkçı belediye başkanı" gibi çok anlamlı ve değerli bir tanımlamayı sonuna kadar hak eden, halka hizmeti daima ön planda tutan bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde İsvan'a vefa ödülü takdim etmenin onurunu ve gurunu yaşadığın ifade eden İmamoğlu, İsvan'ı rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

İsvan'ın yüksek bir oy oranıyla seçilerek belediye başkanı olduğunu ve İstanbul'a önemli katkılar sunduğunu belirten İmamoğlu, "Sergimiz rahmetli Ahmet İsvan'ın İstanbulluların sevgisinden ve güveninden aldığı güçle şehrimize yaptığı hizmetleri yansıtıyor. Aynı zamanda o dönemde, şeffaflık ve demokrasi ilkelerinden asla taviz vermeyen, halkın ihtiyaçlarını ve isteklerini gözeten sosyal belediyecilik anlayışının çok başarılı örneklerini sunmuştur." diye konuştu.

İmamoğlu, İsvan'ın belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlere ve İstanbul'a kazandırılan eserlere ilişkin de bilgi verdi.

Ahmet İsvan'ın demokrasiye bağlılığı, halka hizmet tutkusu, katılımcı kişiliği, dürüstlüğü ve çıkan engeller karşısında asla yılmayan mücadeleci kimliğiyle kendisine ışık tuttuğunu dile getiren İmamoğlu, "Onun yolunda yürümekten elbette gurur duyuyoruz. Biz de bu şehre onun gibi kalıcı eserler bırakabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ise İsvan'ın yaptığı çalışmaların hala hatıralarda olduğunu ve mevcudiyetini sürdürdüğünü söyledi.

Sergi açılışına CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İsvan'ın kızı Nurhan İsvan, CHP'li bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı.

20 Haziran'a kadar gezilebilecek

CHP adayı olarak katıldığı 1973 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı seçilen Ahmet İsvan'ın görev yaptığı döneme ait seçkilerin yer aldığı "İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı (1973-1977)" sergisi, başkanlığı döneminde kurduğu Saraçhane Sergi Salonu'nda düzenleniyor.

Sergi için İsvan'ın kişisel arşivi ve belediye arşiv kayıtlarından binlerce belge incelendi. Sergide fotoğraflar, karikatürler, yazışmalar, raporlar, kitaplar, videolar, objeler ve gazetelerin yanı sıra döneme ait basın toplantılarının ses kayıtları bulunuyor.

Ahmet İsvan'ın kişisel hayatına dair de izler taşıyan sergide ayrıca, döneme ilişkin detaylı bilgi edinmek isteyen izleyici için bir araştırma bölümü de yer alıyor. Sergi, 20 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977) sergisinin açılışına katıldı
Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977) sergisinin açılışına katıldı
Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977) sergisinin açılışına katıldı
Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977) sergisinin açılışına katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet İsvan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, 'İstanbul'un Halkçı Belediye Başkanı Ahmet İsvan (1973-1977)' sergisinin açılışına katıldı - Son Dakika


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