Kılıçdaroğlu: "İstanbul'un Sırtında Bir Hançer Var ve O Hançeri Çıkartmak İçin Büyük Bir Özveriyle Çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Var" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "İstanbul'un Sırtında Bir Hançer Var ve O Hançeri Çıkartmak İçin Büyük Bir Özveriyle Çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Var"

22.07.2022 20:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, restorasyon çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Yerebatan Sarnıcı’nın açılışında; “Ülkeyi yönetenler ve aynı zamanda bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönetenler, kente ihanet ettiklerini açıkça çıkıp söylediler. İstanbul’un sırtında bir hançer var ve o hançeri çıkartmak için büyük bir özveriyle çalışan büyükşehir belediye başkanımız var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, restorasyon çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Yerebatan Sarnıcı'nın açılışında; "Ülkeyi yönetenler ve aynı zamanda bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler, kente ihanet ettiklerini açıkça çıkıp söylediler. İstanbul'un sırtında bir hançer var ve o hançeri çıkartmak için büyük bir özveriyle çalışan büyükşehir belediye başkanımız var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu restorasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tamamlanan Yerebatan Sarnıcı'nın açılış töreninde konuştu. Törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"KENTE İHANET ETTİKLERİNİ AÇIKÇA ÇIKIP SÖYLEDİLER"

"Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kentin, büyükşehir belediye başkanı olmak sıradan bir olay değil. Üstelik bu kent o kadar hor kullanıldı ki… Ülkeyi yönetenler ve aynı zamanda bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler, kente ihanet ettiklerini açıkça çıkıp söylediler. İstanbul'un sırtında bir hançer var ve o hançeri çıkarmak için büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışan büyükşehir belediye başkanımız var. Dolayısıyla hepinizin huzurunda belediye başkanımıza yürekten teşekkür ederim. Böyle güzel bir eseri yeniden İstanbullulara ve dünyaya kazandırdığı için.

"KADİM KÜLTÜRÜ 'ÇANAK, ÇÖMLEK' DİYE TANIMLIYORSANIZ KENTİN DEĞERİNİ BİLMİYORSUNUZ DEMEKTİR"

Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul, aziz, kadim İstanbul. Neresini kazsanız tarihin fışkırdığı bir İstanbul. Taşından, toprağından, çeşmesinden sarayına, sarnıcından tutun; camilerine, kiliselerine, havralarına kadar hepimizin dikkatle bakması, onarması, yaşatması, gelecek kuşaklara aktarması gereken bir kültür mirasının sahipleriyiz.

Beni üzen bu görkemli ve kadim kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişinin, bir kazı sonucu ortaya çıkan tarihi eserleri 'çanak, çömlek' diye tanımlamış olmasıdır. Eğer siz tarihi, kadim kültürü 'çanak çömlek' diye tanımlıyorsanız, kentin değerini bilmiyorsunuz demektir. Sekiz bin yıllık bir kentin ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Kentin silueti kadar, kentin yeşilliği kadar, tarihi dokunun korunması kadar; o mirasın gelecek kuşaklara aktarılması da büyük bir önem taşıyor. Dolasıyla bu eserlerin onarılması başlı başına özen göstermemiz gereken bir alandır. Bunu da yapıyor, büyükşehir belediye başkanımız…

"BU KENTİ YAŞATMAK KENTİN BOZULAN DOKUSUNU DÜZELTMEK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ OLMALIDIR"

Sayın Başkan, belli yerlere davet edilmediğini ifade etti. Bir ülkeye değil, kadim İstanbul kentine, biz ihanet ettik diyen kişiler, o hançeri çıkaran belediye başkanını yanlarında görmek istemezler. Siz hançeri çıkarıyorsunuz, bir kadim kültürü yaşatmaya çalışıyorsunuz.

İstanbul'u yaşatmak, sadece İstanbullular için değil, dünya için çok önemli ve çok değerlidir. İstanbul aslında kendisi bir dünya mirası kenttir. Bu kenti yaşatmak kentin bozulan dokusunu düzeltmek; elbette hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu görevi yerine getiren, getirmeye çalışan bütün engellemelere rağmen başarılara imza atan belediye başkanımızı tekrar yürekten kutluyorum."

Kılıçdaroğlu ve heyet, daha sonra; Yerebatan Sarnıcı'ndan incelemelerde bulundu.

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Yerebatan Sarnıcı Müzesi, restorasyon çalışmalarının ardından açıldı Yerebatan Sarnıcı Müzesi, restorasyon çalışmalarının ardından açıldı Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Ailesine Başsağlığı Ziyareti Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Ailesine Başsağlığı Ziyareti
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Yerebatan Sarnıcı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'İstanbul'un Sırtında Bir Hançer Var ve O Hançeri Çıkartmak İçin Büyük Bir Özveriyle Çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Var' - Son Dakika

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