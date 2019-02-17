Kılıçdaroğlu: İthal Belediye Başkanıyla İzmir Yönetilir mi (2)
58 dakika önce
VAPURLA GİTTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkapınar Spor Salonu'ndaki aday tanıtım töreninin ardından, burada partisinin yeniden aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanları ile basına kapalı toplantı yaptı.
VAPURLA GİTTİ CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Halkapınar
Spor Salonu'ndaki aday tanıtım töreninin ardından, burada partisinin yeniden aday gösterilmeyen mevcut belediye başkanları ile basına kapalı toplantı yaptı. Buradaki toplantının ardından Pasaport Vapur İskelesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer
, ilçe belediye başkan adayları
ile birlikte kendilerini bekleyen 'Prof. Dr. Aziz Sancar
' isimli vapura bindi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na geçen Kılıçdaroğlu, kaptan köşkünde Aziz Kocaoğlu ile sohbet etti, güvertede İzmir Körfezi'ni izledi.
Umut KARAKOYUN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:50 Kaynak: DHA
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