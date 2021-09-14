Kılıçdaroğlu, İTÜ 248'inci dönem birincisi Hüseyin Umutcan Ay'ı tebrik etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 248'inci yıl birincisi Hüseyin Umutcan Ay'ı mezuniyet töreninde yaptığı konuşma dolayısıyla tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, İTÜ 248'inci dönem birincisi Ay'ı telefonla aradığı bildirildi.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, İTÜ'nün mezuniyet töreninde yaptığı konuşma dolayısıyla Ay'ı tebrik ettiği aktarıldı.