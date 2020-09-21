Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Akşener'i kutladı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Akşener'i kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Meral Akşener'i tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Meral Akşener'i tebrik etti.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 2'nci Olağan Kurultayı'nda bir kez daha genel başkan seçilen Akşener'i telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, Akşener'i tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.
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