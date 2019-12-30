Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yi ziyaret etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ile Kılıçdaroğlu toklaşması Görüşmeden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yi ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ile Kılıçdaroğlu toklaşması
Görüşmeden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'yi ziyaret etti.
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31.12.2019 00:35:48. #1.11#
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