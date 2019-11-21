Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, İzmir programı kapsamında belediye başkanları ile bir araya geleceğini söyledi. Görüşme daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı
Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 03:10:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]