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Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i ziyaret etti
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:27 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, İzmir programı kapsamında belediye başkanları ile bir araya geleceğini söyledi. Görüşme daha sonra basına kapalı gerçekleşti.
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