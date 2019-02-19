Kılıçdaroğlu: "(İzmir'de) 35 Bin Eve 10 Kilo Soğan, 10 Kilo Domates Götürüp Teslim Edeceğiz"
2 saat önce
- CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda konuştu.
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TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda konuştu. (9)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:41 Kaynak: AA
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