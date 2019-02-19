Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "(İzmir'de) 35 Bin Eve 10 Kilo Soğan, 10 Kilo Domates Götürüp Teslim Edeceğiz"

Kılıçdaroğlu: "(İzmir'de) 35 Bin Eve 10 Kilo Soğan, 10 Kilo Domates Götürüp Teslim Edeceğiz"

2 saat önce

- CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda konuştu.

- CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nda konuştu. (9)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:41 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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