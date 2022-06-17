Kılıçdaroğlu İzmir'de Ali Kaya'nın Cenazesine Katıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu İzmir'de Ali Kaya'nın Cenazesine Katıldı

17.06.2022 22:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 77 yaşında hayatını kaybeden Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Nurhayat Kaya'nın eşi Ali Kaya için İzmir Narlıdere Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 77 yaşında hayatını kaybeden Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Nurhayat Kaya'nın eşi Ali Kaya için İzmir Narlıdere Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Narlıdere Belediyesi Meclis Üyesi Nurhayat Kaya'nın eşi ve CHP üyesi Ali Kaya (77) için İzmir Narlıdere Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Narlıdere Cemevi'nde düzenlenen törene  CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ile Ali Öztunç, Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,  Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Asker Güneş, Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Gökhan Kafalı, CHP Narlıdere eski Başkanlarından Şahin Fırat, Kadir Sinan da katıldı.

Kılıçdaroğlu, Cemevi'ndeki duaların ardından defnedilmek üzere Yukarı Köy Mezarlığı'na götürülen Ali Kaya'nın tabutunu  omuzlayanlar arasındaydı.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Narlıdere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu İzmir'de Ali Kaya'nın Cenazesine Katıldı - Son Dakika

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