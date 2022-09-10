KILIÇDAROĞLU, İZMİR'DE İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında iş insanları ile bir araya geldi. İzmir'in 100'üncü yıl kutlamalarının görkemli gerçekleştiğini belirten Kılıçdaroğlu, Ben de sayın başkanımızla beraber oradaydım. Sadece İzmir'e değil bütün Türkiye'ye bu güzelliği yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma, güzel bir emek dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de kente gelerek kutlama etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah kentteki iş insanlarıyla bir araya geldi. Pek çok sektörün buluştuğu toplantıya; Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı ve iş dünyasının temsilcileri yer aldı. Etkinlikte konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 100'üncü yıl gerçekten çok görkemli bir şekilde kutlandı. Ben de sayın başkanımızla beraber oradaydım. Sadece İzmir'e değil bütün Türkiye'ye bu güzelliği yaşattığı için Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma, güzel bir emek. 25 Ağustos'ta Kocatepe'ye çıktım. 26 Ağustos'ta başkanımızla beraber Kocatepe'deydim. Tunç başkanla birlikteydik. Sabahın 5'inde Afyon ovasını gördüğünüz zaman verilen mücadelenin değerini çok daha iyi anlıyorsunuz. 100 yıl önce bizim çıktığımız tepede bizim askerlerimiz ve dedelerimiz vardı. Onlar hayatlarını bu ülke için verdiler. Biz onların bedenleriyle kanlarıyla yaptıkları fedakarlığı en azından aklımızla, yüreğimizle büyütmek zorundayız. Daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye en büyük arzumuz. Sizden istediğim tek şey var; sakın karamsar olmayın. O zor koşullarda bu mücadeleyi yapanlar, mücadeleden sonra şeker fabrikasını kuranlar, sanayiyi başlatanlar, sanayi kalkınma planını uygulamaya koyanlar sıradan insanlar değil diye konuştu.

'İZMİR SIRADAN BİR KENT DEĞİL'

İş insanlarıyla gerçekleştirilen toplantının önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Bu toplantı sizin için ne kadar değerli bilmiyorum ama benim için çok değerli. Beraberiz, bir aradayız. Merakınız var, gazete haberleri var, çarpıtmalar var. Emin olun siz neyi soruyorsanız, her şeyi bildiğim doğru şekliyle aktaracağım. İzmir sıradan bir kent değil. İktisat Kongresi'nin toplandığı bir kent. Önümüzdeki yıl 100'üncü yılını yapacağız. Onun için de bugünden başlayarak İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılıyla ilgili çalışmalar var. Dünyanın en önemli, en saygın iktisatçılarını inşallah İzmir'de toplayacağız diye konuştu.

BAŞKAN SOYER İZMİR, İZMİRLİĞİNİ YAPTI

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise Dün akşam çok coşkulu bir akşamdı. İkinci bir 100 yılın başlangıcında olduğumuzu hissettik. Bu organizasyonu yapmamızın temel sebebi hafızayı tazelemek ve Türkiye'ye umut verebilmekti. Hafızasını kaybeden toplumların sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi mümkün değil. Eğlencesini, neşesini kaybetmiş bir toplumda bunları da hatırlatmak istedik. Dün İzmir'de muazzam bir enerji yaşandı. İzmir İzmirliğini yaptı dedi.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Kasalı, ekonomi temelli sunum yapıp, Uygulanan politikalar günü, haftaya kurtarmaya yönelik olmamalı. Geleceği tasarlamaya imkan vermelidir. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları yüzde 80'i işaret etse de yapılan hesaplamalar bunun daha fazlasını göstermektedir. Enflasyonun yüzde 100'ün bile çok üzerinde olduğu açıktır. Yeni dönemle ilgili atılacak adımların planlamasının çok iyi yapılması gerekmektedir diye konuştu. Toplantının soru-cevap aşaması da basına kapalı olarak gerçekleştirildi. (DHA)