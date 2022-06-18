Kılıçdaroğlu, İzmir'de Milli Kütüphane Vakfı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, İzmir'de Milli Kütüphane Vakfı'nı Ziyaret Etti

18.06.2022 18:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Milli Kütüphane Vakfı’nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Milli Kütüphane Vakfı'nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Milli Kütüphane Vakfı bünyesindeki nadide eserler hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel eşlik etti.

"80 YIL SONRA GELEN İLK GENEL BAŞKANSINIZ"

Bu sene Vakfın 110. Yıldönümü olduğunu söyleyen Başkanı Puğ, "Atatürk üç kere gelmiş. O ümmetten millet, enkazdan devlet, istibdattan cumhuriyet yarattığı o çok yoğun dönemde. CHP Genel Başkanı olarak 1942'de Genel Başkanımız İsmet İnönü'nü gelmiş. Tam 80 yıl sonra gelen ilk Genel Başkan sizsiniz" dedi.

Puğ, "1,5 milyona yakın kitap koleksiyonumuz var. Her baskıdan her nüshadan geliyor. İnşallah, Büyükşehir belediye Başkanımız ile cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni bir kütüphane kazandıracağız" bilgilerini verdi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, İzmir'de Milli Kütüphane Vakfı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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