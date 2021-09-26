Kılıçdaroğlu, İzmir'de Oyun Girişimciliği ve Yazılım Merkezi açtı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fuar İzmir'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Oyun Girişimciliği ve Yazılım Merkezi'ni açtı.

Kılıçdaroğlu, Gaziemir ilçesindeki Fuar İzmir yerleşkesinde bulunan merkezin açılış töreninde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önündeki engelleri gençlerin kaldıracağını kaydederek gençliğe güvendiğini söyledi.

Gençlerden umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Gençler özgürlüğüne düşkün ama bugün bir tweet attığınız zaman, 'Başıma bir şey gelir mi?' diye düşünmeseniz bile anneniz ve babanız sizi uyarıyor, 'Aman ha oğlum sakın bunu yapma başın belaya girer.' Size sözüm söz, devri iktidarımızda, beraber iktidar olduğumuzda, istediğiniz tweet'i özgürce atabileceksiniz. İstediğiniz zaman beni de özgürce eleştirebileceksiniz. Bu kapıyı size sonuna kadar açacağım."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de merkezle İzmir'i ileri taşıyacak bir adımı attıklarını söyledi.

Merkezde yazılım konusunda eğitimler verileceğini aktaran Soyer, buranın yabancı yatırımcılarla İzmirli yazılımcıları bir araya getireceğini de söyledi.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi. Kılıçdaroğlu, programın sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.