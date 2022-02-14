KILIÇDAROĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi program için İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu program kapsamında CHP İzmir İl Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Binası'nın açılışını gerçekleştirmek ve Buca Metrosu'nun temel atma törenine katılmak amacıyla kente geldi. CHP'li Kılıçdaroğlu, ilk olarak partisinin Konak ilçesinde bulunan ve yeni yapılan il binasının açılışına katıldı. Törende Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP'li milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe başkanları ve çok sayıda partili yer aldı. Açılış kurdelesini kesen Kılıçdaroğlu, il binasını gezdi.

Programları kapsamında Buca ilçesinde nikah törenine katılacak olan Kılıçdaroğlu, saat 17.00'da Şirinyer ESHOT otobüsleri son durağında Buca Metrosu'nun temelini atacak.