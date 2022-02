KILIÇDAROĞLU, İZMİR'DE PARTİSİNİN İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

Partisinin il binasının açılışını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretlerini Buca belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen Elif Karaman ve Erdoğan Demir çiftinin nikahına katılarak sürdürdü. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte çiftin şahitliğini yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat tarihinde gerçekleştirilen nikahta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böylesine güzel bir nikahta olmak benim için son derece mutluluk verici bir olay. İki gencimizi evlendiriyoruz. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Baştan bir şey söyleyeyim; arada bir tartışacaksınız ama sakın ola ki bu tartışmayı küslüğe götürmeyin. Bu konuda asıl rol evin hanımındadır. Nikah defterini evin hanımına teslim edelim" dedi. Çiftin nikahını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç kıydı. Nikahın ardından Buca Belediyesi'ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Buca Metrosu'nun temel atma törenine katıldı. Şirinyer ESHOT otobüsleri son durağında gerçekleştirilen törende, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Buca Metrosu'nun kazısı başlatıldı. Tören sırasında kazı görüntüleri eş zamanlı olarak ekrana yansıtıldı.

'ORTADA HÜKÜMET YOK Kİ İSTİFA ETSİN'

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin sevgili gençler, gerçekten de güzel günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceksiniz. Bunun bütün alt yapısını oluşturacağım. Bu ülkenin gençleri, sakın umutsuzluğa kapılıp geleceği yurt dışında aramayın. Size yaşanılabilir bir Türkiye'yi bırakacağız. İzmir için tarihi bir gün. En büyük yatırımlarından birisi. Bütün baskılara rağmen, bütün ekonomik açıdan var olması gereken avantajların kısıtlanmasına rağmen belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Buradan Ankara'ya mesaj göndereyim; yakında toplayacaksın Bakanlar Kurulunu. Elektrik zamlarını geri al. Bize yakışmıyor. Sarayında oturacaksın, hiçbir şey ödemeyeceksin, vatandaşa gelince yüzde 127 zam. Geri almasını istiyorum. Arkadaşlar ortada hükümet yok ki istifa etsin. Bir kişi var" ifadelerini kullandı.

'MORALİNİZİ BOZMAYIN'

Gençlere hitaben "Moralinizi bozmayın" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Özgürlüğü tadacaksınız yeniden. Yeniden güzelliği göreceksiniz. Bu ülkenin her ilinde herkes huzur içinde gezecek. Barışı, özgürlüğü getireceğiz. Hiç kimseyi eleştirmeyeceğiz, ötekileştirmeyeceğiz. 84 milyonun kucaklaştığı güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bu ülkeye adaleti huzuru getireceğiz. Bu ülkede adaletin olmadığını, binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini, milyonlarca gencin işsiz olduğunu, huzurun olmadığını biliyorum. Bütün bunlara rağmen moralinizi bozmayın diyorum. Sandık gelecek ve demokrasi içinde göndereceğiz onları. Birleşe birleşe kazanacağız. Bu güzel bir slogan. Kavga etmeden, beraber düşünerek, sorunları masaya yatırarak, beraber Türkiye'yi inşa edeceğiz. Sevgili gençler sizler Tweet attığınızda Millet İttifakı'nın iktidarında korkmayacaksınız. Sabah polis evinizi basmayacak" dedi.

'İZMİRLİLER İÇİN ÇALIŞMAK BENİM İÇİN GURUR'

Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Halktan topladığımız her kuruşun hesabını halka vereceğiz. Halkına hesap vermeyen bir siyasi anlayışı beraber reddedeceğiz. Beraber kadın, erkek, yaşlı, genç, güzel Türkiye'yi inşa etmek zorundasınız. İzmir milletvekili olmaktan da gurur duyduğumu ifade edeyim. İzmirliler için çalışmak benim için ayrı bir gurur meselesi. Türkiye'nin bütün sorunlarını yaşıyoruz. Buna karşın umutluyuz. Beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. İnançla, kararlılıkla hedefimiz olan iktidara ulaşacağız. Halkın iktidarı, milletin iktidarı bir avuç tefecinin değil. Halkla birlikte her kuruşun hesabını vererek yöneteceğiz. Belediye başkanlarımız bütün engellere rağmen görev yapıyorlar. İzmir'de tarihinin en büyük metro yatırımı, İstanbul'da 10 ayrı metro inşaatı aynı anda sürdürülüyor. Belediye başkanlarımız mükemmel çalışıyorlar" açıklamalarında bulundu.

Her kuruşun hesabının verilmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza 'yaptığınız her yatırımın kaça mal olduğunu milletimiz bilecek' dedim. Her kuruşun hesabını veren devlet yönetimi bizim idealimizdir. Bu yatırımı gerçekleştiren işçisinden, mühendisine kadar herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah 4 yıl sonra geleceğiz, temelini attığımız metronun açılışını yapacağız. Derslerini vereceğiz. Demokratik yollarla, bir daha gelmemek üzere bunları göndereceğiz" dedi.

'BUCA METROSU İLE 8 BİN LİTRE YAKIT TASARRUFU SAĞLANACAK'

Törende konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Maalesef Türkiye belki de tarihinin en zor günlerini yaşıyor. İşte şimdi burada İzmir'in kaderini değiştirecek Buca Metrosu'nun temelini atıyoruz. Günde 400 bin İzmirli bu hattı kullanacak. Projeyi tek kuruş destek almadan tümünü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları ile yapıyoruz. 765 milyon euro'ya mal olacak. Buca Belediyesi'nden elde edilmesi beklenen yıllık gelir ise yaklaşık 45 milyon euro. Metro ile bölgedeki otobüslerimiz 13 bin 75 kilometre daha az yol yapacak. Belediyemiz yılda 48 milyon lira tasarruf edecek" dedi.

'TRAFİKTE YÜZDE 70 RAHATLAMA OLACAK'

İzmir'i demir ağlarla ördüklerini söyleyen Soyer, "Buradan Ankara'ya seslenmek istiyorum. Eş zamanlı yürüttüğümüz 6 raylı sistem projesi toplam 93 kilometre uzunluğunda. Halkapınar Otogar metrosu nerede? Neden başlamıyorsunuz? Onlarca projemizi ne zaman onaylayacaksınız? İzmir 2021'de 133 milyon lira vergi ödemesine rağmen sadece 3.5 milyon liralık yatırım aldı. Kırk verdi, bir aldı. Kırka bir oranı asla kabul edilemez. Buca Metrosu İzmir için aynı zamanda bir istihdam kaynağıdır. Projede 2 bin 500 personel çalışacak. Metroyla birlikte trafikte yüzde 70 rahatlama olacak. Bugün temelini attığımız Buca Metrosu'nu İzmir'e 4 yılda kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

'GURURLUYUZ, HEYECANLIYIZ VE ÇOK MUTLUYUZ

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarihi bir güne tanıklık ettiklerini ifade ederek, "Bucamızda tarihi bir ana tanıklık etmek için bir aradayız. Gururluyuz, heyecanlıyız ve çok mutluyuz. Buca Metrosu, Bucamıza çağ atlatacaktır. Buca, büyük bir atılım gerçekleştirme potansiyeline kavuşacaktır" diye konuştu.

Töreninin ardından CHP'li Kılıçdaroğlu kentten ayrılırken, program Zeynep Bastık konseri ile devam etti.