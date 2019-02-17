Kılıçdaroğlu İzmir'de Vapura Bindi
36 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine geçti.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İzmir
Pasaport İskelesindeki Kantar Karakolunu ziyaret etti, ardından vapurla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine geçti. Partisinin İzmir'deki belediye başkan adayları
tanıtım törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Pasaport İskelesinde bulunan Kantar Karakolunu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nın açılış törenine katılmak üzere vapura bindi. Kılıçdaroğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer
ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel
de eşlik etti.
(Ceren Atmaca
- Sinan Yeniçeri/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:11 Kaynak: İHA
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