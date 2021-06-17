Kılıçdaroğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaoğlu'nun HDP İl Başkanlığına gerçekleştirilen provokatif saldırı nedeniyle Sancar'ı telefonla aradığı belirtildi.
Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun, Sancar ve HDP camiasına başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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