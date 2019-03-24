Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, İzmir'den Madalya Sözü Aldı

Kılıçdaroğlu, İzmir'den Madalya Sözü Aldı

17 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan madalya sözü aldı.

Kılıçdaroğlu, İzmir'den Madalya Sözü Aldı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan madalya sözü aldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan madalya sözü aldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşılaşması için Ordu'ya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ni (İzmir BBSK) kamp yaptığı otelde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, kulüp başkanı Pervin Şenel Genç, teknik heyet ve sporcularla tek tek görüştü. Kulüp hakkında detaylı bilgiler alan Kılıçdaroğlu, 25-28 Nisan'da İspanya'nın Celta Vigo'da kentinde düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Ligi-3 finallerinde Türkiye'ye kupayla dönmeleri için söz aldı. İzmir Büyükşehir Belediyespor yetkilileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Kulübümüz hakkında bilgi verdik. Kendisi İzmir'in her konuda Türkiye'ye örnek bir model bir şehir olduğunu belirtti ve bu da bizi gururlandırdı. Başarılarımızı çoğaltmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:52 Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hapis Sözlerine Yanıt Verdi: Hiç Kimse Bizi Yıldıramaz İzmir'de Feci Kaza Güvenlik Kamerasındayeniden Hakim Adil Yargılama İçin Duruşma Salonundan Çıktı CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 14:09:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, İzmir'den Madalya Sözü Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]