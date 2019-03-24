Kılıçdaroğlu, İzmir'den Madalya Sözü Aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan madalya sözü aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan madalya sözü aldı.



Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan madalya sözü aldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 19. hafta karşılaşması için Ordu'ya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'ni (İzmir BBSK) kamp yaptığı otelde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, kulüp başkanı Pervin Şenel Genç, teknik heyet ve sporcularla tek tek görüştü. Kulüp hakkında detaylı bilgiler alan Kılıçdaroğlu, 25-28 Nisan'da İspanya'nın Celta Vigo'da kentinde düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Ligi-3 finallerinde Türkiye'ye kupayla dönmeleri için söz aldı. İzmir Büyükşehir Belediyespor yetkilileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Kulübümüz hakkında bilgi verdik. Kendisi İzmir'in her konuda Türkiye'ye örnek bir model bir şehir olduğunu belirtti ve bu da bizi gururlandırdı. Başarılarımızı çoğaltmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

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