Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanlarından bilgi aldı - Son Dakika

Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen toplantıya katılan belediye başkanlarından görüntüler İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı , Bornova , Karşıyaka , Seferihisar İlçe Belediye Başkanlarının, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.

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