Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen toplantıya katılan belediye başkanlarından görüntüler İZMİR - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı, Bornova, Karşıyaka, Seferihisar İlçe Belediye Başkanlarının, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin gerçekleştirdiği toplantıya katıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, İzmir Depremi ve takip eden sürece ilişkin belediye başkanlarından bilgi aldı - Son Dakika