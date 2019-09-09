Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
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Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kurtuluş coşkusunu yaşayan güzel İzmir'i selamlıyor, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum.

Kılıçdaroğlu, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kurtuluş coşkusunu yaşayan güzel İzmir'i selamlıyor, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 9 Eylül'ün Türk halkının bağımsızlığa giden onurlu yolculuğunda, düşman işgaline son verilmesinin ve al bayrağın özgürce dalgalanmasının tarihi günlerinden olduğunu anımsattı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Kurtuluş coşkusunu yaşayan güzel İzmir'i selamlıyor, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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