Kılıçdaroğlu: "İzmir Yolcuğumuzda Batu ile Tanıştık" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: "İzmir Yolcuğumuzda Batu ile Tanıştık"

16.06.2022 20:05
Kılıçdaroğlu: "İzmir Yolcuğumuzda Batu ile Tanıştık"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir’e giderken uçakta karşılaştığı Batu isimli bebekle ilgilendi, onu kucağına aldı. Kılıçdaroğlu, “İzmir yolculuğumuzda Batu ile tanıştık” notuyla fotoğraflı mesaj paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmir'e giderken uçakta karşılaştığı Batu isimli bebekle ilgilendi, onu kucağına aldı. Kılıçdaroğlu, "İzmir yolculuğumuzda Batu ile tanıştık" notuyla fotoğraflı mesaj paylaştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte bugün uçakla İzmir'e gitti. Uçakta bir ailenin Batu isimli çocuğuyla ilgilenen, onu severek kucağına alan Kılıçdaroğlu, uçuş sonrasında Twitter hesabından fotoğraflı paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, mesajında "İzmir yolculuğumuzda Batu ile tanıştık" diyerek 4 fotoğraf paylaştı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'En çürük siyasetçi' demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'En çürük siyasetçi' demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: '10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu' Ağbaba'nın İzmir'de Dinlediği Emekli: '10 Liralık Kahve Aldım, Eskiden 10 Liralık Alıyorduk, Koca Kavanozum Doluyordu'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'İzmir Yolcuğumuzda Batu ile Tanıştık' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:51 MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:22 7 bin kişi cinsiyet değiştirmek için sırada bekliyor diyen doktora hastaneden yanıt: Hasta sayıları gerçeğin çok üzerinde ve abartılıdır
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 20:23:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: "İzmir Yolcuğumuzda Batu ile Tanıştık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement