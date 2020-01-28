Kılıçdaroğlu: "Japonya'da deprem olur, kimsenin burnu kanamaz, bizde yüzlerce insanımız hayatını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Japonya'da deprem olur, kimsenin burnu kanamaz, bizde yüzlerce insanımız hayatını... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Japonya'da deprem olur, kimsenin burnu kanamaz, bizde yüzlerce insanımız hayatını...

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı. (7)

"Deprem şu saatte şu gün geliyorum demez. Fay hattı kırılır ve siz karşılaşırsınız. Saati de belli olmaz. Marmara depremini yaşadık, diğer depremini yaşadık, Bingöl depremini, Erzincan depremini yaşadık. Bütün mesele nedir? Depreme karşı önlem almaktır. Dünya alıyor"

"Japonya deprem ülkesi aslında. Orada deprem olur, bizden çok daha şiddetli, kimsenin burnu kanamaz. Bizde bir deprem olur, yüzlerce insanımız hayatını kaybeder"

Kılıçdaroğlu: Japonya'da deprem olur, kimsenin burnu kanamaz, bizde yüzlerce insanımız hayatını...

Japonya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:05 Kaynak: AA
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