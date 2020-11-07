Kılıçdaroğlu, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şunları kaydetti:

" Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."