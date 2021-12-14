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KILIÇDAROĞLU: KADIKÖY'ÜN VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN GEÇMİŞTE İHMAL EDİLDİĞİNİ DE BİLİYORUZ - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU: KADIKÖY'ÜN VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN GEÇMİŞTE İHMAL EDİLDİĞİNİ DE BİLİYORUZ

14.12.2021 17:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan KIlıçdaroğlu, "Kadıköy'ün ve CHP 'li belediyelerin ihmal edildiğini de biliyoruz. Ama önemli olan şu, yeni anlayışın belediyeler arasından ayrım yapmaksızın bütün İstanbullulara hizmet eden bir anlayışın egemen olmasıdır" dedi.

Pandemi döneminde yapılan Alan Kadıköy, Anlat Kadıköy, Dijital Kadıköy ve Gezici Aşevi gibi birçok yerin açılışı, Alan Kadıköy'de düzenlenen toplu açılış töreninde gerçekleşti. Toplu açılış törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu katıldı.

"KADIKÖY'ÜN VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN İHMAL EDİLDİĞİNİ DE BİLİYORUZ"

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belli bir sorumluluğu üstlendiğini hepimiz biliyoruz. Zor bir görev üstlendiğini de hepimiz biliyoruz. Kadıköy'ün ve CHP'li belediyelerin geçmişte ihmal edildiğini de biliyoruz. Ama önemli olan şu, yeni anlayışın belediyeler arasından ayrım yapmaksızın bütün İstanbullulara hizmet eden bir anlayışın egemen olmasıdır. Kadıköy Belediye Başkanımız o kadar güzel şeyler anlattı ki, gelip Kadıköy'e mi yerleşsek diye. Kadıköy'de 12 yıl kaldım. İsteriz ki İstanbul'un 39 ilçesi de Kadıköy gibi Beşiktaş gibi Sarıyer gibi Beylikdüzü gibi olabilsin" dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Gönül ister ki, siyasal iktidarın belediye başkanları arasında ayrım yapmadan kentte hizmet eden belediye başkanlarının önündeki engelleri kandırması. Bu anlayışla yola çıkabilirsek emin olun çok şey değişir. Ben şunu da görebiliyorum, belediye başkanlarımızın önlerine konulan engelleri belediye başkanlarımız şikayet konusu yapmadan onları aşabiliyorlar. ve aşıyorlar. Halkla kucaklaşabiliyorlar. Son derece değerli bir şey."

Görüntü Gökümü:

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-Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Programdan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

KILIÇDAROĞLU: KADIKÖY'ÜN VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN GEÇMİŞTE İHMAL EDİLDİĞİNİ DE BİLİYORUZ
KILIÇDAROĞLU: KADIKÖY'ÜN VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN GEÇMİŞTE İHMAL EDİLDİĞİNİ DE BİLİYORUZ
KILIÇDAROĞLU: KADIKÖY'ÜN VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN GEÇMİŞTE İHMAL EDİLDİĞİNİ DE BİLİYORUZ
KILIÇDAROĞLU: KADIKÖY'ÜN VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN GEÇMİŞTE İHMAL EDİLDİĞİNİ DE BİLİYORUZ
KILIÇDAROĞLU: KADIKÖY'ÜN VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN GEÇMİŞTE İHMAL EDİLDİĞİNİ DE BİLİYORUZ
KILIÇDAROĞLU: KADIKÖY'ÜN VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN GEÇMİŞTE İHMAL EDİLDİĞİNİ DE BİLİYORUZ

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU: KADIKÖY'ÜN VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN GEÇMİŞTE İHMAL EDİLDİĞİNİ DE BİLİYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU: KADIKÖY'ÜN VE CHP'Lİ BELEDİYELERİN GEÇMİŞTE İHMAL EDİLDİĞİNİ DE BİLİYORUZ - Son Dakika
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