Kılıçdaroğlu: Kadının ekonomik özgürlüğe kavuşması önemli - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Kadının ekonomik özgürlüğe kavuşması önemli

03.04.2021 17:33
Kılıçdaroğlu: Kadının ekonomik özgürlüğe kavuşması önemli, System.String[]

Kılıçdaroğlu: Kadının ekonomik özgürlüğe kavuşması önemliCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadının ekonomik özgürlüğe kavuşmasının önemine vurgu yaparak, "Kadın eğer ekonomik özgürlüğe kavuşuyorsa o zaman daha farklı daha güçlü hissediyor kendisini;

Kılıçdaroğlu: Kadının ekonomik özgürlüğe kavuşması önemli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadının ekonomik özgürlüğe kavuşmasının önemine vurgu yaparak, "Kadın eğer ekonomik özgürlüğe kavuşuyorsa o zaman daha farklı daha güçlü hissediyor kendisini; gerek sokakta, gerek evde, gerek caddede kendisini daha güçlü hissediyor" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların yerel seçimlerde, seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'nci yıldönümünde CHP'li kadın belediye başkanları ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Önceki dönem kadın belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu'na Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. Kılıçdaroğlu, kadınların arzu edilen seviyede yerel yönetimlerde rol üstlenemediklerini söyleyerek, "Bunu büyütmek gerekiyor mu; evet büyütmek gerekiyor. Ama bunun için mücadeleyi öncelikle kadınların vermesi gerekiyor. Çünkü kadınların elde ettikleri hakları büyütmeleri, erkeklerle eşit koşullarda bu hakları getirmeleri onların en doğal hakkıdır. ve bu hak mücadelesini verirken doğal olarak erkeklerden de büyük ölçüde destek göreceklerdir" dedi.

'KADININ EKONOMİK GÜCÜ YAKALAMASI ÖNEMLİ'Kılıçdaroğlu, kadının ekonomik özgürlüğe kavuşmasının önemine vurgu yaparak, "Kadın eğer ekonomik özgürlüğe kavuşuyorsa o zaman daha farklı daha güçlü hissediyor kendisini; gerek sokakta, gerek evde, gerek caddede kendisini daha güçlü hissediyor. Kimseye muhtaç olmadan kendi yaşamını sağlayabilecek ekonomik gücü yakalaması önemli. İstanbul Sözleşmesi çok sık kullanılıyor; ama ben İstanbul Sözleşmesi değil kadına yönelik şiddet ve aile için şiddetin kullanılmasını çok arzu ediyorum. Çünkü genelde şöyle bir şey ki AK Parti ve onun diğer izdüşümü olan yani Milliyetçi Hareket Partisi 'aile yapımız bozuluyor' diye özel bir propaganda yapıyorlar arka kapıdan. Bu propagandanın önüne geçmek için 'kadına yönelik şiddete hayır', 'kadın nerede olursa olsun şiddete uğramamalı', 'aile içi şiddeti kabul etmiyoruz', 'şiddetin her türlüsüne karşıyız' diye doğrudan doğruya şiddet sözcüğü kullanılarak İstanbul Sözleşmesi savunulabilirse onun geniş kitlelerde kabul görmesi çok daha yüksek olacaktır" diye konuştu. 'ÖNLERİNE ÇIKAN ENGELLERİ AŞMASINI BİLİYORLAR'

Kılıçdaroğlu, toplantıda bulunan CHP'li kadın belediye başkanlarına teşekkür ederek, "Bu pandemi sürecinde bizim belediye başkanlarımız gerçekten tarih yazdılar, tarih yazmaya devam ediyorlar. Çok zor koşullarda bunu yapıyorlar. Üstelik şikayet etmeden yapıyorlar. Önlerine çıkan engelleri aşmasını biliyorlar. Belediye başkanlarımız arasında da bir dayanışma kültürü var. Dolayısıyla bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Gelecekte çok daha sayısı artmış kadın belediye başkanlarımızla bu tür toplantılar yapmayı arzu ederim. Bu bir taraftan sizin talebiniz bir taraftan benim umudum olsun. Umutla talebi umarım büyütürüz ve tekrar daha güçlü daha sağlıklı ortamlarda bir araya gelmiş oluruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Kadının ekonomik özgürlüğe kavuşması önemli
Kılıçdaroğlu: Kadının ekonomik özgürlüğe kavuşması önemli
Kılıçdaroğlu: Kadının ekonomik özgürlüğe kavuşması önemli

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sözleşmesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Aylin Nazlıaka, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Kadının ekonomik özgürlüğe kavuşması önemli - Son Dakika


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