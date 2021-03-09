Kılıçdaroğlu: Kadınlar şiddetin sonlandırılmasını istiyorlar - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Kadınlar şiddetin sonlandırılmasını istiyorlar

09.03.2021 16:06

Kılıçdaroğlu: Kadınlar şiddetin sonlandırılmasını istiyorlarCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınlar kendilerine yönelik şiddetin sonlandırılmasını istiyorlar.

Kılıçdaroğlu: Kadınlar şiddetin sonlandırılmasını istiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınlar kendilerine yönelik şiddetin sonlandırılmasını istiyorlar. Samsun'da şiddete uğrayan kadının görüntülerini izleyemedim sonuna kadar. Bir insana bu yapılır mı?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, konuşması öncesinde CHP'ye geçen bağımsız İstanbul milletvekili Cihangir İslam'a rozetini taktı. Ardından konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, usta oyuncu Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Kendisi tiyatronun ve sinemanın çok değerli bir aktörüydü. Ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı dilerken onu unutmayacağımızı ifade ediyoruz. Herkes sanatçı olamaz. Sanatçıları kaybetmek bir toplum için gerçekten de acı bir tablodur" dedi.

'KADIN DA ÇALIŞMAK, ÜRETMEK İSTİYOR'

Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışını anlatarak, kadınların taleplerini sıraladı. Kılıçdaroğlu, "Güvenceyle çalışmak istiyoruz' diyorlar, 'üretmek istiyoruz, alın teri dökmek istiyoruz' diyorlar. Çalışmak kadının da hakkı. Sigortalı olmak kadının da hakkı. Hangi gerekçe ile kadın çalışmasın, üretmesin, sadece ve sadece evde otursun. Kadın da çalışmak, üretmek istiyor. Çalışmak herkesin hakkıysa o hakkı teslim edecek olan devlettir" diye konuştu.

'İŞKUR'DA SIRA BEKLEYEN 1 MİLYON 400 BİN KADIN VAR'

Kılıçdaroğlu, İŞKUR'da iş bekleyen üniversite mezunu kadın sayısının 472 bin olduğunu belirterek, "İŞKUR'da bekleyen bütün kadınların toplamı 1 milyon 400 bin. Kadın iş budu çalıştı; ama diyor ki 'eşit işe eşit ücret olması lazım'. Aynı işi yapıyorsak aynı ücreti almalıyız. İlgili bakanlık üzerine düşen görevi yapmıyor. Kadınlar çalışırken sendikalı olmak istiyor. Kadınlar diyorlar ki; 'sosyal devlet var madem neden gereği yerine getirilmiyor? 'Kreş olması lazım çocuklarımızı oraya bırakalım, sonra eve dönelim' diyorlar. Haklılar mı haklılar. Yerel seçimlerde tüm belediye başkanı arkadaşlarıma şu talimatı verdim; Yoksul mahallelerden başlayarak kreş yapacaksınız anne getirip çocuğunu bırakacak oraya. Böylece anne kendi tanıyacak" ifadesini kullandı.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM SONUNA KADAR'

Kılıçdaroğlu, kadın konuk evi ya da sığınma evinin sosyal devletin yapması gereken bir zorunluluk olduğunu belitti. Kadınların şiddete uğradıklarında veya evden ayrılmak zorunda kaldıklarına gidecek yer bulamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "83 milyon nüfusumuz var, kadın konuk evi dediğimiz kapasitesi 3 bin 482. 10 kadına bir kişilik yer var. Bunları anlatıyorum; çünkü bu konuda yüzlerce şikayet geliyor. Belediyelerimiz yapıyorlar. Ama büyük bir sıkıntı var. Kadınlar kendilerine yönelik şiddetin sonlandırılmasını istiyorlar. Samsun'da şiddete uğrayan kadının görüntülerini izleyemedim sonuna kadar. O küçük kız çocuğunun sağa sola nasıl kaçtığı, annesine uygulanan şiddet konusunda nasıl çaresiz kaldığını görüyorsunuz. Bir insana bu yapılır mı?" dedi.

Kılıçdaroğlu: Kadınlar şiddetin sonlandırılmasını istiyorlar
Kılıçdaroğlu: Kadınlar şiddetin sonlandırılmasını istiyorlar
Kılıçdaroğlu: Kadınlar şiddetin sonlandırılmasını istiyorlar
Kılıçdaroğlu: Kadınlar şiddetin sonlandırılmasını istiyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Kadınlar şiddetin sonlandırılmasını istiyorlar - Son Dakika


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