Kılıçdaroğlu kafe, eğlence sektörü temsilcileri ve işletme sahipleri ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. Nasıl destekleyecek? Para verecek. En zor durumda Anayasa'nın 173. maddesini çalıştırmayan bir iktidara ne diyeceğiz? Hem desteklemiyor hem de korumuyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, video konferansla bir araya geldiği kafe, eğlence sektörü temsilcileri ve işletme sahiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşadıkları sorunları dinledi.

Kılıçdaroğlu, gelecek salı günü bu konuyu baştan sona inceleyip masaya yatırmak istediğini belirtti. İktidarı destek vermesi için sıkıştırdıklarını, verilen desteğin komik rakamlar olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, iktidarın esnafa 3 ay süreyle bin lira verdiğini, süreçte en büyük zararı görenin esnaflar olduğunu, hizmet sektörünün sıkıntı yaşadığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, iş yerlerinin kapalı kalması ve çalışanların mağdur olmasının ortak sorun olduğunu vurguladı.

Hizmet sektöründe garsonundan bulaşıkçısına, aşçısına kadar pek çok alanda çalışan bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bu emek yoğun sektörün doğrudan doğruya vatandaşa hizmet olarak yansıdığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Uçamadığınız havaalanları, geçmediğiniz yollar var. Bunlara 30 milyar lira para ödüyorlar. Bunları çağırın, bunlar 5 kişi zaten. Çağırsın hükümet desin ki, 'Yüz binlerce milyonlarca esnaf var, 30 milyarı size ödemeyeyim siz bir yıl bekleyin, ben bunu esnafa ödeyeyim esnaf rahat nefes alsın. Bir yıl sonra ben size bu parayı ödeyeceğim.' Zaten dolara bağlı, dolar yükseldikçe zaten para alıyorsunuz bir kaybınız da olmayacak." şeklinde konuştu.

"Esnaf ve sanatkar korunacak"

Otel sahiplerinin özellikle de küçük otellerin bu süreçte çok ciddi sorun yaşadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"En büyük tehlikede şu, süreç böyle yasaklarla çok uzadığı takdirde insanlar geliyordu kafeye, kahveye oturuyordu, kahve, çay içiyordu, oyun oynuyordu, lokantada yemek yiyordu, sokaktan simit alıyordu.

Bu alışkanlıklar da gittiği takdirde bir sektör çok büyük bir kriz yaşayacak. Sorunlarınızı birebir dert edindik. Bunu her yerde her ortamda ve şekliyle dile getiriyoruz. Televizyonlarda, TBMM'de, radyolarda, sokakta, caddede bir şekilde dile getiriyoruz bu sorunun aşılması için.

Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. İki şey var burada, bir koruyucu. Esnaf ve sanatkar korunacak. Yani esnaf ve sanatkar ekonominin dışına itilmeyecek. İki destekleyici tedbirler alır. Hem koruyacak artı destekleyecek. Nasıl destekleyecek? Para verecek. Destekleme başka nasıl olur? İyi imkanlar sağlayacak. En zor durumda Anayasanın 173. maddesini çalıştırmayan bir iktidara ne diyeceğiz? Hem desteklemiyor hem de korumuyor. Biz bu konuda elimizden geleni yapacağız. Bundan emin olmanızı isterim."

Kılıçdaroğlu, hükümete defalarca çağrı yaptığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dedim ki, siz, kararlar alıyorsunuz ama bu kararların gerçek hayatta geçerliliği çok fazla değil. Aldığınız kararlar ne kadar amacına ulaşıyor ulaşmıyor, bu sektörün en azından çalışanlarını doğrudan doğruya 5 tane esnafı çağırın lokantacı, kahveci, berber, çağırın onları dinleyin bakalım. Bunların sorunları ne? Sizin verdiğiniz destek bunların sorunlarını çözüyor mu? Çözmüyor mu? Oturun konuşun. Sizlerle konuşmadan masa başı karar alıyorlar sonra çıkıyorlar televizyonlara 'biz sorunu çözdük' vesaire diyorlar. Oysa ortada çözülen herhangi bir sorun yok. Ama sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Hep beraber düzelteceğiz."