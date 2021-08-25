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Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması"nda konuştu: (2) - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması"nda konuştu: (2)

25.08.2021 14:52
Kılıçdaroğlu,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olursak, ilk 6 ayda milleti rahatlatacağız. Pandemi döneminde esnaf büyük sıkıntılar çekti, bankalardan kredi alındı, faizler birikti, geliri yok, ödeyemiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olursak, ilk 6 ayda milleti rahatlatacağız. Pandemi döneminde esnaf büyük sıkıntılar çekti, bankalardan kredi alındı, faizler birikti, geliri yok, ödeyemiyor. Bütün o faizleri sileceğiz." dedi

Kılıçdaroğlu, Ihlamur Kasrı'nda düzenlenen "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması"nda yaptığı konuşmada, terörün Avrupalılar tarafından İslamofobiyle ilişkilendirildiğini belirterek, bu konudan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kendisini ziyaret eden tüm büyükelçilere bunun doğru olmadığını söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İslamofobi dediğiniz zaman sanki İslamiyet suçun kaynağıymış gibi. Öyle bir anlayış olmaz. Sanki sadece terör İslam ülkelerinde oluyormuş gibi... Bir yerde terör varsa insan hakları bağlamında eleştirirsin ama terörü İslam ile bağdaştırdığın zaman bu olmaz. Söylüyorum, bizim dinimiz barış dinidir. Bizde kavga, öfke, kin, kul hakkı yemek yoktur. Bir yerde terör olur, terör varsa terörün üzerine gidersin, yakalarsın, suçlarsın, mahkemeye çıkarırsın vesaire ama terörü İslamofobi olarak tanımlarsanız bu doğru değildir. Bütün siyasetçilerin ve Batılı siyasetçilerin de buna dikkat etmeleri gerektiğini ısrarla ifade ediyorum."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ülkede huzurun sağlanabilmesi için, hangi görüşten, kimlikten ve inançtan olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimserse benimsesin insanların huzuru için çalışılmasının temel ilke edinilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkeye "gerçek anlamda" demokrasiyi getirmek zorunda olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi aynı zamanda herkesin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Herkesin can ve mal güvenliğini sağlamak ne demektir? Mahkemelerin adil, bağımsız olması demektir. Siyasi otoritenin talimatına göre karar vermeyen mahkemeler demektir." değerlendirmesinde bulundu.

"1 milyonun üzerinde üniversite mezunu var işsiz"

Kılıçdaroğlu, maliye ve para politikalarının da üretime dönük olması gerektiğine işaret ederek "Ben dışardan alıyorum derseniz, işsizliği toplumun önüne temel bir sorun olarak koymuş olursunuz. 10 milyon kişi işsiz, 1 milyonun üzerinde üniversite mezunu var işsiz, herkes iş arıyor. Buğday, canlı hayvan, et, makarna, mercimek, nohut dışardan. Türkiye'de alan mı yok, çiftçi mi yok, toprak mı, su mu yok? Her şey var. Niye dışardan, hangi gerekçeyle dışardan?" diye sordu.

Güçlü bir sosyal devlet inşa etmenin önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunun için Aile Destekleri Sigortası'nın olması ve bir ailenin geliri belli bir rakamın altındaysa devletin o ailenin hesabına para yatırması gerektiğini anlattı.

"Dış politika kavga değil barış üzerine inşa edilmeli"

Kılıçdaroğlu, dış politikanın da kavga değil barış üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah nasip eder, sizler de destek verirseniz, mülteci sorununu çözmeye kararlıyım. En geç iki yıl içinde bu kardeşlerimizin evlerini, yollarını, kreşlerini, hastanelerini, okullarını yapacağız ve diyeceğiz ki 'Buyurun kardeşim bak Suriye'de evini, yolunu, hastaneni, kreşini yaptık'. Parayı nerden alacağız, gideceğiz Avrupa'ya 'Kardeşim sen mülteciler gelmesin diyorsun, o zaman bu yatırıma destek vereceksin.' Yeter mi? Yetmez. Gaziantep'teki sanayicilere diyeceğiz ki 'Sizi teşvik ediyoruz, gidin oralarda fabrika, çalışın' Yeter mi? Hayır. Esad'la görüşeceğiz. 'Kardeşim şu anda kendi vatanına gelen vatandaşlardan bir kişinin bile burnu kanamayacak, bunların güvenliğini gerekirse siz, gerekirse biz beraber sağlayacağız. Herkes kendi ülkesinde huzur içinde yaşayacak'."

"5 yıl içinde Türkiye, farklı bir Türkiye olacak"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sizlerin oylarıyla Allah nasip eder de iktidar olursak önce milletin rahatlaması lazım, ilk 6 ayda milleti rahatlatacağız. Pandemi döneminde esnaf büyük sıkıntılar çekti, bankalardan kredi alındı, esnaf kefalet kooperatiflerinden kredi alındı, faizler birikti, geliri yok, ödeyemiyor. Bütün o faizleri sileceğiz. Tüm faizleri sileceğiz ana parayı da makul şekilde taksite bağlayacağız. Aynı şekilde çiftçi perişan oldu. Ziraat Bankasından, diğer bankalardan veya Tarım Kredi Kooperatiflerinden borç aldı. Faizi ödeyemiyor, yüksek faiz. O faizi de sileceğiz."

Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nin sahibinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu,"Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdık, toprağımızı da terk ettik. Cumhuriyet tarihinde ilktir, toprağımızı terör örgütüne teslim edip, kaçtık. Allah nasip ederse Süleyman Şah Türbesi'ni tekrar oraya götüreceğiz ve oraya kendi bayrağımızı dikeceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"5 yıl içinde Türkiye, farklı bir Türkiye olacak, bölgesinin en güçlü, en dinamik, en enerjik ülkesi olacak. 5 yıl içinde sığınmacı, mülteci sorunların tamamını çözeceğiz. 5 yıl içinde milyonlarca istihdam alanı yaratmak zorundayız. Bütün yatırımlar İstanbul'a. Kardeşim bu ülkenin Siirt'i, Hakkari'si, Bingöl'ü, Giresun'u, Çankırı'sı yok mu? Niye buralara da yapmıyorsunuz. Bütün bunların tamamını düzelteceğiz, göreceksiniz. Türkiye'de yatırımı da dengeli dağıtmak zorundasınız."

(Bitti)

Sivil Toplum Kuruluşları, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, 'Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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