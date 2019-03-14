Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Kanaat Önderlerinin Bu Memlekete Karşı Sorumluluğu Var"

Kılıçdaroğlu: "Kanaat Önderlerinin Bu Memlekete Karşı Sorumluluğu Var"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:31 Kaynak: AA

Politika
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