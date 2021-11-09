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Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir

09.11.2021 15:26
Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir

Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektirCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Yarın 10 Kasım. Büyük bir liderin, büyük bir devlet adamının, bütün dünyanın saygı duyduğu bir liderin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü. O bize dedi ki; Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Her CHP'li, kimsesiz hissedenlerin yanında olacak. Bize düşen görev Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bize bıraktığı cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır" diye konuştu.'ASGARİ ÜCRET 385 DOLARDAN 291 DOLARA DÜŞTÜ'Kemal Kılıçdaroğlu, ekonominin kötüye gittiğini Türkiye'nin daha önce böyle bir tabloyla karşılaşmadığını söyleyerek, şunları söyledi: "Çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; Büyük sıkıntınız var biliyorum; ama size sözüm var, sorunlarınızı çözeceğiz. Bilgiyle, birikimle ve vatan sevgisiyle çözeceğiz. Bunlar daha henüz söz verdikleri 30 TL'yi ödeyemezlerken, 'iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içerisinde aldığın kredilerin faizlerini sileceğiz' dedik, sileceğiz. Türkiye daha önce böyle bir tabloyla karşılaşmadı. 'Kara Kış Fonu kurun' demiştim, arka arkaya zamlar yağmaya başladı. Son 6 ayda gübre fiyatlarına 31 kez zam yapıldı. KOBİ'lerin kullandığı doğal gaza yapılan zam yüzde 115, elektrik santrallerinde kullanılan doğal gaza yüzde 148, kömüre yüzde 72, oduna yüzde 33 zam geldi. Nasıl geçinecek bu insanlar? 10 milyon civarında asgari ücretli var. Asgari ücret 385 dolardan 291 dolara düştü. 94 dolar asgari ücretlinin kaybı var. 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu rakamı yükseltsin' dedik, bu yapılmadı."'AĞIR BEDELLER ÖDEYECEKTİR'Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin de, "Ülkemizi seviyoruz, İstanbul'un talan edilmesini istemiyoruz. Yabancıların da talana ortak olmasını istemiyoruz. Sadece bizim iş insanlarımıza değil, büyükelçiliklere de yazı yazdım. 'Eğer Kanal İstanbul'a sizin ülkelerinizden bir şirket, kişi ya da müteahhit girer, İstanbul'u talan ederse o da ağır bedeller ödeyecektir' dedim. Diyorlar ki, 'Bizi niye yabancılara şikayet ediyorsun?' Anlamıyorlar. Ülkenin menfaatini korumak, gözbebeğimiz İstanbul'u korumak ne zamandan beri yabancılara ihbar oldu? Bunu söyleyenler bizim milliyetçiliğimizi asla sorgulayamazlar. Cumhur İttifakı'nın en temel sorunu ne? Birisi diyor ki 'ben milliyetçiyim', öteki diyor ki 'ben her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım.' Bunlar koalisyon kurmuşlar. Hiç kimse merak etmesin bu ülkenin çıkarlarını, İstanbul'un talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir" dedi. 'ÇIK KARŞIMA ŞEHİR HASTANELERİNİ SORACAĞIM'

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben ekonomistim, Bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz" sözlerini kullandığını hatırlatarak, "Vallahi benim kafam kul hakkı yemeye, adaletsizliğe basmaz. Vatandaşın ödediği verginin hesabını vermek benim için onurdur. Sen ekonomistsin ekonominin geldiği hale bak. Böyle ekonomiste 'Çakma ekonomist' denir. Ekonominin 'e'sini bile bilmiyor. İlkokul mezunu bakkal bunlardan daha iyi devlet yönetir. Yap-İşlet-Devlet dolayısıyla devletin cebinden bir kuruş çıkmıyormuş. Madem bir kuruş çıkmıyor sevgili şahsım bu bütçedeki milyarlar ne? İmza attığın bütçeyi bilmiyorsun, bu daha vahim. Ben bütün kadınların ve gençlerin huzurunda Erdoğan'a bir çağrı yapmak istiyorum. Çık karşıma oturalım, sadece şehir hastanelerini soracağım. Cesaret edemeyebilir; valla soruları önceden vereceğim, cevapları promptera yaz istersen. Bütün sorulara samimi, düzgün, net cevaplar isteyeceğim. Ama karşıma çıkmaz. Yiğidin karşısına çıkacak adamın namuslu ve temiz olması lazım" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Asgari Ücret, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul ihalesine kim girerse ağır bedeller ödeyecektir - Son Dakika
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