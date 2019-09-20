Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelişi ve karşılanması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu odasında karşılaması ve tokalaşmaları

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun sohbet etmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.