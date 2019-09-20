Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelişi ve karşılanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu odasında karşılaması ve tokalaşmaları Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun sohbet etmesi ANKARA - CHP Genel...
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:13 Kaynak: AA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelişi ve karşılanması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu odasında karşılaması ve tokalaşmaları
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun sohbet etmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
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