Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesi
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Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesi

29 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelişi ve karşılanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu odasında karşılaması ve tokalaşmaları Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun sohbet etmesi ANKARA - CHP Genel...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gelişi ve karşılanması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu odasında karşılaması ve tokalaşmaları

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun sohbet etmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu-Karamollaoğlu görüşmesi

Cumhuriyet Halk Partisi, Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:13 Kaynak: AA
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