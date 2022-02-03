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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

03.02.2022 21:07
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde ziyaret ettiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi tamamlanan Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletirken ikilinin güncel konulardan ve Millet İttifakı'na dair gelişmelerde istişare yaptığı öğrenildi.

Haber:  Kaan ULU/ANKARA,


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Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


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