Kılıçdaroğlu: "Karanlık Bir Sokakta Katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın Acısı Hala Yüreğimizde. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Karanlık Bir Sokakta Katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın Acısı Hala Yüreğimizde.

10.07.2022 22:25
Kılıçdaroğlu: "Karanlık Bir Sokakta Katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın Acısı Hala Yüreğimizde.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Karanlık bir sokakta katledilen Ali İsmail Korkmaz’ın acısı hala yüreğimizde... Bu ülkenin sokaklarında, meydanlarında, parklarında herkesin huzur içinde gezebildiği, kendilerini özgürce ifade edebildiği günleri inşa etmek Gezi’de katledilen çocuklarımıza olan borcumuzdur” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Karanlık bir sokakta katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın acısı hala yüreğimizde... Bu ülkenin sokaklarında, meydanlarında, parklarında herkesin huzur içinde gezebildiği, kendilerini özgürce ifade edebildiği günleri inşa etmek Gezi'de katledilen çocuklarımıza olan borcumuzdur" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 10 Temmuz 2013 tarihinde, Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir'de darp edilerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle:

"Karanlık bir sokakta katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın acısı hala yüreğimizde... Bu ülkenin sokaklarında, meydanlarında, parklarında herkesin huzur içinde gezebildiği, kendilerini özgürce ifade edebildiği günleri inşa etmek Gezi'de katledilen çocuklarımıza olan borcumuzdur."

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ali İsmail Korkmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Karanlık Bir Sokakta Katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın Acısı Hala Yüreğimizde. - Son Dakika

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