Kılıçdaroğlu: Karşımızdaki İttifak, Gasp Edilecek Kadın Hakları Üzerinden Genişlemeyi Seçti. - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Karşımızdaki İttifak, Gasp Edilecek Kadın Hakları Üzerinden Genişlemeyi Seçti.

24.03.2023 23:33
Kılıçdaroğlu: Karşımızdaki İttifak, Gasp Edilecek Kadın Hakları Üzerinden Genişlemeyi Seçti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Resim her geçen gün netleşiyor. Biz; barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak, gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Resim her geçen gün netleşiyor. Biz; barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak, gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ile yaptığı ittifak görüşmelerinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un yürürlükten kaldırılmasını talep eden Yeniden Refah Partisi'nin bugün Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Resim her geçen gün netleşiyor. Biz; barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak, gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Karşımızdaki İttifak, Gasp Edilecek Kadın Hakları Üzerinden Genişlemeyi Seçti. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Karşımızdaki İttifak, Gasp Edilecek Kadın Hakları Üzerinden Genişlemeyi Seçti. - Son Dakika
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