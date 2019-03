Kılıçdaroğlu, Kartal'da Halka Hitap Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Soru şu: '2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Ne istediysen ben sana verdim, her türlü parayı, imkanı verdim, saray dedin sarayı da verdim, niye beni soğan kuyruğuna soktun?' Bunu herkesin sorması lazım." dedi.



Kartal'ın Karlıktepe Mahallesi'nde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, mevcut belediye başkanın güzel hizmetler sunduğunu, onun bıraktığı bayrağı genç ve dinamik adayları Gökhan Yüksel'in devralacağını söyledi.



Kılıçdaroğlu, Yüksel'in seçilmesi halinde halka hizmet edeceğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Diğer belediye başkan adayları arkadaşlarıma söylediğim gibi kendisine de söyledim: 'Şu mahalle bana oy vermedi, şu mahalle verdi' gibi bir ayrımcılık yapayım demeyeceksin. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun, kimliği, inancı ne olursa olsun, hangi mahallede oturursa otursun, herkese eşit hizmet götüreceksin. Yine söyledim. Eğer bir mahalle yoksulsa, o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacaksın. Yani biraz torpil yapacaksın. Daha fazla hizmet götüreceksin. Amaç, Kartal'da yaşayan herkes huzur içinde birlikte yaşasın. Kavgasız bir dünya istiyoruz. Birlikte yaşayacağımız bir dünya, bir Türkiye, bir İstanbul ve bir Kartal istiyoruz. O nedenle Kartallıların bu görevi yaparken, yani sandığa gidip oy verirken bütün bu gerçekleri düşünmelerini istiyoruz."



Bir seçime gidildiğini, sandık başına giden insanların muhtar, belediye meclis üyeleri ve başkanları seçeceğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına bunların beka sorunuyla ne ilgisi var? Belediye başkanı seçilecek. Kime hizmet edecek? Kartal'a. 'Efendim Türkiye'nin beka sorunu var. Türkiye'nin beka sorunu varsa, 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetti? Fransızlar, Kanadalılar mı yönetti? 17 yıldır yönetiyorsan ve Türkiye'nin beka sorunu çıkıyorsa, bunun sorumlusu her halde sensin. Esnaf, çiftçi, emekli, işsiz, sanatçı değil. Kim sorumlu? Dünyanın her tarafından bir sorun varsa, o işin sorumlusu, o sorunu çözmeyen adamdır." diye konuştu.



"Sorunu çözme görevi oy kullananların"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın yetki verip iktidar koltuğuna oturttuğu kişi sorunu çözmüyorsa, sorunu çözme görevinin oy kullananlara düştüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diyeceksiniz ki '17 yıldır tek başına yönetiyorsun, ne istediysen aldın, istediğin kanunu çıkardın, istediğin kararnameyi çıkardın, istediğin valiyi tayin ettin, ne istediysen yaptın.' Soru şu: '2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Ne istediysen ben sana verdim, her türlü parayı, imkanı verdim, saray dedin sarayı da verdim, niye beni soğan kuyruğuna soktun?' Bunu herkesin sorması lazım. Bu kuyruklar varlık kuyruğuymuş. Ben bilmez miyim o düşünceyi? Varlık kuyruğu olsa en başta sen yer alırdın, ben bunu bilmez miyim? Sarayda oturanlar vatandaşa hizmet edemez, sarayda oturanlar vatandaştan kopmuş insanlardır."



Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarından görev yaptıkları belediye sınırları içerisinde hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini, herkese hizmet götürmesini istediklerini belirtti.



Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda vatandaşlardan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel'e destek vermelerini istedi.



Halk buluşmasına CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi ve Tuncay Özkan, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP'ye katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da katıldı.

