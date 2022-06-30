Kılıçdaroğlu, Katar'ın Türkiye Büyükelçisi Al Thani'yi Kabul Etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Katar'ın Türkiye Büyükelçisi Al Thani'yi Kabul Etti

30.06.2022 21:23
Kılıçdaroğlu, Katar'ın Türkiye Büyükelçisi Al Thani'yi Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar’ın Türkiye Büyükelçisi Mohammed Nasser Jassim M. Al Thani'yi CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar'ın Türkiye Büyükelçisi Mohammed Nasser Jassim M. Al Thani'yi CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Türkiye Büyükelçisi Mohammed Nasser Jassim M. Al Thani ile bugün CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı İstanbul Milletvekili, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz eşlik etti.

Katar Büyükelçisi Al Thani, Kılıçdaroğlu'na "FIFA Dünya Kupası, 2022" resmi futbol topu ve sırt numarası 22 olan Kemal Kılıçdaroğlu yazılı forma hediye etti. Kılıçdaroğlu da Al Thani'ye üzerinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silueti ve "Yurtta Barış Dünyada Barış" sözünün Türkçe ve İngilizcesinin yer aldığı kristal biblo hediye etti.

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da oynanacak.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Katar'ın Türkiye Büyükelçisi Al Thani'yi Kabul Etti - Son Dakika

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