Kılıçdaroğlu: "Kavgadan Uzak, Herkesi Kucaklayan Bir Felsefeyle Yola Çıkacağız"
1 saat önce
- Ankara Kulübü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.
- Ankara
Kulübü CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:52 Kaynak: AA
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