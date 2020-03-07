Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Çağdaş İş Adamları Platformu'nca otelde düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla buluştu. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün Kayseri'de iş dünyasındaki insanların sorunlarını dinlemek üzere Genel Başkanımızla buraya geldik. Kayseri, iş dünyasının önemli merkezlerinden birisidir. Burada dinleyeceğimiz konular bize Türkiye'nin genelindeki sorunlara ışık tutacaktır" dedi.

'GENEL BAŞKANIMIZIN KEŞKE DEDİĞİ BİR ŞEY YOK'

Öztrak, soru üzerine Kılıçdaroğlu'nun, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle özür dilemesini istediğine ilişkin haberlerle ilgili de "Genel başkanımızla alakalı aslı olmayan konuşmalar yapıldığını fark ettik. Bu sözlerin hiçbir aslı ve astarı yoktur. Dün grup başkanvekilimiz de açık açık ifade etmiştir. Genel başkanımızın, grup başkanvekilimizin söylediği sözlerle ilgili 'keşke' dediği hiçbir şey yoktur. Dün söylenen ve bugün sosyal medyada giderek köpürtülmeye çalışılan sözlerin hiçbir aslı ve astarı yoktur" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Kayseri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs alarmı! İmamoğlu, mobil hijyen filosunu sahaya sürdü
Erdoğan, siyasi hayatında kendisine eşlik eden kara kaplı defterden ayda 2 tane bitiriyor İYİ Partili Aylin Cesur, şehit cenazesindeki fotoğraflarla ilgili suskunluğunu bozdu KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:26:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]