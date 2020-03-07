Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, Çağdaş İş Adamları Platformu'nca otelde düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla buluştu. Toplantı, basına kapalı gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün Kayseri'de iş dünyasındaki insanların sorunlarını dinlemek üzere Genel Başkanımızla buraya geldik. Kayseri, iş dünyasının önemli merkezlerinden birisidir. Burada dinleyeceğimiz konular bize Türkiye'nin genelindeki sorunlara ışık tutacaktır" dedi.

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