Kılıçdaroğlu: Kazandığımız belediyelerde maaş farkı ödeyeceğiz
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net CHP'li belediyelerin tamamında 2 bin 200 lira olacak.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net CHP'li belediyelerin tamamında 2 bin 200 lira olacak... Ocak ile mart arasındaki farkı daha sonra kazandığımız bütün belediyelerde işçilere aylık farkı olarak ayrıca ödeyeceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:13
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