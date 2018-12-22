Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: Kazandığımız belediyelerde maaş farkı ödeyeceğiz

Kılıçdaroğlu: Kazandığımız belediyelerde maaş farkı ödeyeceğiz

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net CHP'li belediyelerin tamamında 2 bin 200 lira olacak.

Kılıçdaroğlu: Kazandığımız belediyelerde maaş farkı ödeyeceğiz, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net CHP'li belediyelerin tamamında 2 bin 200 lira olacak... Ocak ile mart arasındaki farkı daha sonra kazandığımız bütün belediyelerde işçilere aylık farkı olarak ayrıca ödeyeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:13 

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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