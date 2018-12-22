Kılıçdaroğlu: Kazandığımız belediyelerde maaş farkı ödeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net CHP'li belediyelerin tamamında 2 bin 200 lira olacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net CHP'li belediyelerin tamamında 2 bin 200 lira olacak... Ocak ile mart arasındaki farkı daha sonra kazandığımız bütün belediyelerde işçilere aylık farkı olarak ayrıca ödeyeceğiz" dedi.

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