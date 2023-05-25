Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" sözüne açıklık getirdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" sözüne açıklık getirdi

25.05.2023 01:29

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı programda "'Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' şeklindeki ifadenizin aynısını Trabzon meydanında tekrarlayabilir misiniz?" sorusu geldi. Gencin sorusunu cevaplandıran Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ı ben istesem de serbest bırakamam. Serbest bırakacak olan yargıdır. Ben niçin yargılandılar diye itiraz etmedim. İtirazım niçin mahkeme kararları uygulanmıyor buna." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV isimli Youtube kanalının Mevzular Açık Mikrofon isimli programına katıldı. Merakla beklenen program yayınlandı.

"TRABZON MEYDANINDA TEKRARLAYABİLİR MİSİNİZ?"

Programda bir kişi Kılıçdaroğlu'na "2013 yılında o dönem başbakan olan sayın Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de bir konuşmasında 'Biz Türkçülüğü de Kürtçülüğü de ayaklar altına almış bir partiyiz' dedi. Siz bunun üzerine 'Aynı sözleri Rize'de de söyleyebilir misiniz?' şeklinde başbakana meydan okudunuz. Şimdi siz de 'Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' şeklindeki ifadenizin aynısını Trabzon meydanında tekrarlayabilir misiniz?" diye sordu.

"TBMM'Yİ PKK YÖNETİYOR DİYEBİLİR MİYİZ?"

Kılıçdaroğlu ise soruya net bir yanıt vermedi. Kılıçdaroğlu soruyla ilgili şunları söyledi: "HDP, HDP dediniz PKK ile eşleştirdiniz. HDP dediğiniz parti sırası gelince TBMM'yi 1 hafta yönetiyor. Şimdi biz TBMM'yi PKK yönetiyor diyebilir miyiz? Devleti bu kadar itibarsız hale getirebilir miyiz? Bir dili kullanırken dikkatli olmalıyız.

"SERBEST BIRAKACAK OLAN YARGIDIR"

İnsanları ayırdık, kutuplaştırdık. Görüşlerimiz ayrı olabilir, birbirimize saygı duymalıyız. Selahattin Demirtaş'ı ben istesem de serbest bırakamam. Serbest bırakacak olan yargıdır. Ben niçin yargılandılar diye itiraz etmedim. İtirazım niçin mahkeme kararları uygulanmıyor buna."

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' sözüne açıklık getirdi - Son Dakika


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